(TMW) Inter, sirene per Lautaro. La società non chiude ad una cessione

L'Inter e Lautaro Martinez sono giunti ad un bivio.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, le grandi prestazioni dell'argentino sul rettangolo di gioco hanno attirato le attenzioni di diversi tra i principali top club europei, ed in estate è pronta a scatenarsi la caccia al toro. Lautaro in questa stagione ha messo a referto 23 gol e 3 assist in 45 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell'Inter, numeri che hanno fatto accendere i riflettori intorno all'argentino.

I nerazzurri dal canto loro non vorrebbero privarsi del loro uomo simbolo, nonché miglior marcatore di squadra, ma il precedente di Romelu Lukaku non fa ben sperare i tifosi interisti. Tanto più che, sempre stando a quanto riportato dalla fonte, anche quest'anno il mercato estivo dell'Inter dovrà chiudersi con un consistente saldo positivo, oltre a dover far registrare una sensibile riduzione del monte ingaggi. In questo senso, la cessione del classe '97 ex Racing de Avellaneda permetterebbe alla società di centrare i propri obiettivi economici senza dover ricorrere ad altre eventuali cessioni.

Sulle tracce di Martinez si è registrato l'interesse del Barcellona, mai del tutto svanito da quell'estate 2020 in cui l'argentino sembrava vicinissimo ai blaugrana, anche se la valutazione a partire dai 70 milioni di euro potrebbe far desistere i catalani, notoriamente in una situazione economica non ottimale.

Inoltre, sulle sue tracce si sono mosse anche Tottenham, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Antonio Conte, e Manchester United, che si prepara ad una vera e propria rivoluzione in estate ed è alla ricerca di uomini in grado di portare una ventata di aria fresca all'Old Trafford.

Anche l'Arsenal e soprattutto l'Atletico Madrid si sono dette interessate.

Insomma, l'Inter non vorrebbe privarsi di Lautaro e Lautaro vorrebbe restare all'Inter, come testimonia anche il rinnovo fino al 2026 recentemente firmato. Ma, come per Lukaku la scorsa estate, in caso di offerta irrinunciabile nessuno è considerato incedibile dalle parti di Viale della Liberazione.