The Sun: l'Inter sempre vigile sul Kun Aguero e Cavani

Ancora una notizia da Oltremanica. Secondo il noto quotidiano inglese The Sun, infatti, l'Inter "starebbe monitorando la situazione" di Sergio Aguero ed Edinson Cavani.

Dopo un ultimo anno caratterizzato da infortuni e Covid, El Kun vorrebbe rilanciarsi per i suoi ultimi anni di carriera. Nonostante i suoi 32 anni e sebbene la sua permanenza al Man City sembri complicata, l'argentino spera in un futuro ancora in Premier League. A lui tuttavia sarebbero interessati sia Barcellona che Paris Saint-Germain, ma gli apprezzamenti arrivano pure dall'Italia.

Marotta, da sempre vigile sui parametri zero di lusso, lo vorrebbe alla sua Inter per avere una quarta punta eccezionale da alternare con Lautaro Martinez, per un dualismo già noto in Nazionale albiceleste.

Cavani invece sta vivendo la sua prima stagione dall'altra parte di Manchester, allo United, con un rendimento altalenante dovuto agli infortuni e non ha ancora ben chiaro il suo futuro. Le voci sul suo futuro si sprecano -Boca Juniors su tutte- ma le recenti dichiarazioni che arrivano dai Red Devils sono attestati di stima nei confronti del Matador. Che, dal canto suo, non disdegnerebbe un'ultima esperienza in Italia.

L'Inter osserva e prende nota. Manchester non è mai stata così in auge come in questi giorni.