Sunday Times: Wijnaldum ha firmato con il Barcellona?

In Inghilterra sembrano praticamente sicuri: l’esperienza di Georgino Wijnaldum al Liverpool è giunta alle battute finali. Il centrocampista olandese, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno prossimo, secondo quanto riportato dal Sunday Times, avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con i Reds.

Addirittura, stando alla stampa inglese, la notizia di oggi (clamorosa) è che Wijnaldum avrebbe firmato un pre-contratto con Laporta per trasferirsi, dal 1 luglio, al Barcellona a parametro zero.

Il centrocampista olandese, che come vi abbiamo raccontato piace molto all’Inter -anche se il club nerazzurro in queste settimane è bloccato da altre vicende- sarebbe un’esplicita richiesta del connazionale Ronald Koeman, allenatore blaugrana: dunque l'eventuale arrivo di Wijnaldum confermerebbe in automatico Koeman sulla panchina catalana.

Ovviamente questo è quello che trapela dalle fonti inglesi, che spezzerebbero i sogni dei tifosi interisti: vi aggiorneremo sugli sviluppi.