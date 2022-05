(SM) Inter, Perisic verso il Chelsea. Accordo vicinissimo con il club

Perisic, London calling.

Tra l'Inter ed il croato potrebbe essere davvero finita.

Dopo le parole del numero 14 nerazzurro al termine della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus per 4-2, con tanto di doppietta e premio di MVP per l'esterno di Inzaghi, il rinnovo con l'Inter sembra essere sempre più lontano. Così, hanno cominciato a susseguirsi le voci di mercato riguardanti il futuro di Perisic che, in scadenza a fine anno, pare essere molto gradito a diversi club di Premier League.

Se le ultime voci parlavano di un'offerta monstre del Newcastle United da 6,5 milioni a stagione, contro i 4,5 più bonus che sarebbe disposta ad offrire la dirigenza interista, la notizia principale di oggi è quella che vede Ivan Perisic estremamente vicino al Chelsea.

Come riportato da Sportmediaset, infatti, i blues, che saranno campioni d'Europa in carica ancora per qualche settimana, sarebbero disposti a mettere sl piatto un biennale da 6 milioni a stagione, con il classe '89 estremamente tentato dall'offerta. Addirittura, si dice che manchino solo le ultime formalità per ratificare il passaggio a parametro zero di Perisic al Chelsea.

Per il croato, quest'anno, 9 gol e 8 assist in stagione con la maglia nerazzurra, e la conquista di Supercoppa italiana e Coppa Italia. Oltre a ciò, l'impatto del 34enne sulla stagione dell'Inter è stato devastante, con Perisic che si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle per diversi tratti della stagione, aiutando anche significativamente l'inserimento e la crescita dei nuovi acquisti, come per esempio Denzel Dumfries, letteralmente preso sotto la sua ala protettiva dall'esterno di Spalato.

Per l'Inter sarebbe certamente una perdita importante, ma la linea societaria di non alzare eccessivamente il monte ingaggi è chiara. Nel frattempo, Perisic sembra pronto a fare le valige, direzione Londra, Stamford Bridge.