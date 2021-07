Sky - Vanheusden via: scelta la nuova destinazione

Zinho Vanheusden giocherà la prossima stagione al Genoa. Lo annuncia Sky. Stando all'emittente satellitare, il difensore belga sarà riportato alla base dall'Inter dopo l'esperienza allo Standard Liegi.

Dopodiché, il club nerazzurro girerà il calciatore al Genoa.

Vanheusden, classe '99, avrà così la ghiotta possibilità di misurarsi col campionato italiano. L'Inter non lo perderà di certo dai radar: il trasferimento in Liguria sarà in prestito secco. Il Genoa ha battuto la concorrenza di Spezia, Bologna e Cagliari.