Sky - Oggi visite e firme per il primo acquisto dell'Inter

Come fa sapere Sky Sport, arriveranno nelle prossime ore le visite mediche e le firme di Alex Cordaz con l’Inter, che come noto lascia il Crotone per il ritorno in nerazzurro, club dove è cresciuto in passato.

La scelta è chiara: Cordaz sarà il terzo portiere, mentre il vice Handanovic sarà ancora Andrei Radu.