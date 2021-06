Sky - Inter, occhi su Onana! I dettagli della situazione

André Onana, portiere classe ’96, è finito nel mirino dell’Inter. Occhio a questa situazione, perché non implica una partenza di Handanovic, che resta il titolare della prossima stagione. Il portiere dell’Ajax potrebbe essere un’opzione per il futuro, Sky spiega tutto:

“L’Inter sta cercando un portiere per il futuro. Nei giorni scorsi, quando ha incontrato l’agente di Bellerin, Botines, ha chiesto informazioni anche per Onana, portiere dell’Ajax che rientrerà in campo a novembre quando finirà la squalifica per doping. Ha il vantaggio di essere a scadenza di contratto nel 2022 e non ha la volontà di rinnovare.

Se non verrà venduto in questa finestra di mercato, ha diversi club che lo vogliono, l’Inter si è informata e potrebbe essere una soluzione per la prossima stagione a parametro zero“.