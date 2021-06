Sky - Inter, è fatta per Alex Cordaz! Ecco i motivi della scelta

Alex Cordaz è pronto per una nuova sfida, a 38 anni. Il portiere del Crotone è stato titolare nell’ultimo campionato di Serie A, ha giocato 36 partite su 38. Ora, dopo sei anni al Crotone, dice addio. La chiamata è impossibile da rifiutare. Ieri sera, infatti, Cordaz ha ricevuto la telefonata dell’Inter.

Come riporta Sky, è stato chiamato da Piero Ausilio mentre era a cena con Simone Inzaghi. La proposta è stata accettata, oggi il portiere si dirigerà a Milano per concludere la trattativa e procedere con le firme, che ancora non ci sono. L’esperto portiere è cresciuto nell’Inter, è quindi utile per la lista Champions. Per questo i nerazzurri hanno pensato a lui, è prassi comune nelle big.

In teoria arriva da terzo portiere al posto di Padelli, che è già andato all’Udinese nelle scorse settimane. Handanovic il primo, Radu il secondo e Cordaz il terzo: questa al momento la gerarchia aspettando di capire se ci saranno novità per l’ex Genoa