La cantera nerazzurra - Primavera vendesi: chi parte in estate?

L'ultima stagione appena conclusa ha visto l'Inter di Armando Madonna fermarsi alle semifinali di campionato Primavera contro l'Empoli, in una partita incredibile persa in dieci contro undici soltanto all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Adesso è tempo di bilanci e di tanti cambiamenti anche per la Primavera che vedrà andare via alcuni giovani che potranno essere coinvolti in trattative di mercato. Per esempio come nel caso di Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola, attaccante e centrocampista classe 2002, che nella scorsa stagione hanno accumulato esperienza in Serie B - con Spal e Venezia il primo, con il Monza il secondo - pur essendo ancora in età per giocare nella Primavera. Esposito, dopo un andamento altalenante è molto vicino a passare al Basilea in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni per la squadra svizzera e controriscatto a 10 milioni per l'Inter. Pirola, invece, potrebbe tornare il prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Monza, ma ultimamente si sta facendo avanti anche un'altra voce di mercato.

Infatti, il giovane difensore mancino potrebbe essere coinvolto nella maxi operazione per arrivare a Raspadori come una delle contropartite tecniche molto gradite al Sassuolo - che già nelle scorse stagioni lo aveva chiesto all'Inter. Insieme a lui, altri nomi di altri giovani vengono fatti per poter abbassare il cash per arrivare all'attaccante neroverde: si tratta del classe 2003, Cesare Casadei, vera arma in più per la Primavera, e molto gradito anche al nuovo allenatore degli emiliani, Dionisi; così come è il caso dell'attaccante uruguayano Martin Satriano, che ha trascinato l'Inter a suon di gol, ma che interessi anche da parte di big di Premier League come Tottenham, Chelsea, Arsenal e Manchester City; o ancora Gaetano Oristanio che però, anche lui, ha anche altri interessamenti dalla Serie B. Altro giovane che potrebbe partire, e che l'anno scorso ha fatto parte in pianta pressocchè stabile della prima squadra, è Filip Stankovic, desiderato dall'ex Inter Jonk nel suo Volendam, dopo aver avuto un altro ex Primavera come Mulattieri autore di una grande stagione.

Insomma, tanti giovani che saranno all'Inter solo di passaggio. L'intenzione del club è quella di farli crescere e vedere se un domani potranno far parte della prima squadra oppure no, come successo al cavallo di ritorno Federico Dimarco e come potrebbe accadere anche a Zinho Vaneusdhen. Intanto si cercherà di inserirli in altre operazioni per abbassare la parte cash e cercare di arrivare a calciatori più pronti per la prima squadra in vista della prossima stagione.