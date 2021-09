Il Giornale: retroscena su Dzeko. All'Inter grazie a... CR7

Cristiano Ronaldo ha tagliato la strada verso la Juventus ad Edin Dzeko. A riportare il retroscena è Il Giornale, che spiega come i bianconeri, proprio nell'ottica di una cessione del portoghese, avessero a inizio estate sostanzialmente bloccato il centravanti, ancora alla Roma. Poi, a fine luglio, la chiamata all'agente del bosniaco: "Mi spiace, non se ne fa nulla. Siete liberi".

Arrivati a quel punto, infatti, la Vecchia Signora riteneva che CR7 sarebbe rimasto e anzi Allegri lavorava per farne il centravanti della propria squadra. Di lì a poco, Dzeko si sarebbe legato all'Inter, dopo la cessione di Lukaku, mentre Ronaldo avrebbe come noto lasciato la Juve solo a fine sessione, quando i bianconeri si sono potuti muovere solo in ritardo sul mercato e si sono consolati con Kean.

Dzeko, si sa, è stato vicino all'Inter e alla Juventus in passato. Alla fine è approdato in nerazzurro, con Correa, per raccogliere l'eredità di Lukaku. Ai posteri l'ardua sentenza.