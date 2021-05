Gazzetta: “Inter pronta allo scambio con Radu: l’affare ora è concreto”

In base a quanto raccontato dal La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta seriamente pensando di impostare uno scambio con l'Hellas Verona con due giocatori alla base della trattativa: Federico Dimarco e Ionut Radu, entrambi coinvolti.

“L’Inter lavora con l’Hellas per riportare a Milano il terzino cresciuto nel vivaio nerazzurro, che già lo scorso anno aveva cominciato la stagione lavorando con Conte.

Il Verona avrebbe un diritto di riscatto sul giocatore ma potrebbe non esercitarlo, magari ricevendo in cambio il portiere Radu (Silvestri è sul taccuino di diversi top club e ha il contratto in scadenza nel 2022)”, si legge.