Cm.com - Mercato Inter, è caccia al vice-Brozovic. I nomi visionati

Mercato Inter, vice Brozovic cercasi.

Secondo quanto riporta il portale Calciomercato.com, i nerazzurri sono alla ricerca di un profilo ben preciso per il ruolo di vertice basso del centrocampo. Simone Inzaghi, tempo fa, è stato molto chiaro: “in rosa non abbiamo un vice Brozovic, ma ho parlato con la società e lo prenderemo nel prossimo mercato”. E, per questo, il lavoro di scouting di Ausilio e Baccin non si è mai fermato e la cerchia dei profili interessanti per la prossima stagione si sta sempre di più restringendo.

L’Inter ha le idee molto chiare: il calciatore da acquistare dovrà crescere con Brozovic, prendendo spunto dal croato e imparando ogni piccolo segreto dal faro del centrocampo nerazzurro. Di conseguenza, si ricerca un profilo giovane (massimo 23 anni) da campionati già competitivi, escludendo quindi over 28 con stipendi alti o sudamericani che potrebbero fare fatica ad inserirsi nel campionato italiano.

L’obiettivo numero pare essere Kephren Thuram, figlio di Lilian Thuram in forza al Nizza, ma il costo è molto alto e c’è molta concorrenza. Pista alternativa quella che porta ad Asllani dell’Empoli, centrocampista molto giovane con qualità e personalità (in rete proprio contro l’Inter nell’ultima sfida di campionato, con un gran gol). Ultimi nomi, meno quotati, sono quelli di Morten Hjulmand, titolarissimo del Lecce appena tornato matematicamente in Serie A e di Schouten, centrocampista in forza al Bologna protagonista di una buona stagione.

Insomma, l’Inter è alla ricerca del vice Brozovic perfetto e, da qui all’inizio del prossimo campionato, sicuramente esaudirà la richiesta di Simone Inzaghi.