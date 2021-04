Bnews - Mercato Inter, pazza idea per il vice Lukaku

Mentre Conte guida i nerazzurri alla conquista di un titolo che manca ormai da tempo, Marotta e Ausilio pensano alla programmazione della prossima stagione. I dirigenti nerazzurri infatti, secondo BNEWS, starebbero pensando a Simy come vice Lukaku.

Non stupisce che il classe '92 nigeriano sia nei pensieri dell'Inter vista la stagione da urlo che sta disputando. Per il momento ha realizzato 15 gol e non sembra che abbia intenzione di fermarsi.

L'attaccante del Crotone non sarà certamente al livello di Big Rom - come pochi d'altronde - ma la sua forza fisica, la sua longilineità e capacità di dialogo con i compagni possono incarnare le caratteristiche da prima punta che cerca Conte.