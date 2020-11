Handanovic non è più una certezza: tutti i nomi sul taccuino dell'Inter

Nelle ultime settimane, Samir Handanovic si è trovato protagonista di numerose polemiche dopo il gol preso contro l’Atalanta, reo di essersi tuffato troppo lentamente per prendere il sinistro di Miranchuk. La reattività del portierone sloveno, già da un po’ di tempo è stata messa in discussione, visti i troppi errori delle ultime stagioni, tanto da interrogare tutti quanti sull’affidabilità del capitano interista.

Quello che è sicuro, è che la dirigenza interista sta cercando un degno sostituto a prescindere dalle incertezze mostrate dal numero 1 nerazzurro. Proprio per questo gli scout della società di via della Liberazione hanno già stilato un elenco con i nomi più interessanti per il dopo-Handanovic. Ovviamente, la presenza di questi nomi nuovi, ha il sapore di una bocciatura per due giovani portieri già tesserati dall’Inter, ovvero Ionut Radu, che non gioca praticamente dalla metà della scorsa stagione, e Brazao, che nella Serie B spagnola sta vedendo assai di rado il campo da gioco, cosa che impedisce ai due calciatori di poter avere continuità.

Il primo nome sulla lista è quello di Musso dell’Udinese. Il portiere friulano è già da un paio di stagioni sotto i radar degli osservatori nerazzurri che, senza la crisi Covid, avrebbero affondato il colpo già nella scorsa sessione di calciomercato. La richiesta della società bianconera, però, è molto alta e si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Altro nome è quello di Alessio Cragno del Cagliari, portiere dalla sicura affidabilità. Il problema, in questo caso, è quello dei rapporti con la società sarda, soprattutto con il presidente Tommaso Giulini che, due stagioni fa, ha giocato al rialzo per la cessione di Barella e, la scorsa estate, voleva gratuitamente Radja Nainggolan. Un altro italiano in corsa è Alex Meret del Napoli. Il giocatore non vorrebbe lasciare i partenopei, con cui si trova molto bene, ma vorrebbe maggiore spazio in campo. Il Napoli non è intenzionato a cederlo ad oggi, ma una richiesta del calciatore potrebbe far vacillare il ds napoletano Giuntoli. Infine, due nomi da due campionati stranieri: Luis Maximiliano, portiere classe 1999 dello Sporting Lisbona e Ruslan Neshcheret, classe 2002 della Dinamo Kyev. Entrambi, pur in giovanissima età, hanno dimostrato di essere pronti ad essere titolari, se non da subitissimo, in tempi abbastanza brevi.

Handanovic è ancora ben saldo a protezione della porta nerazzurra, ma il futuro potrebbe avere contorni ben diversi fin dalla prossima stagione.