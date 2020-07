Handanovic Inter, l'anno prossimo il suo vice sarà Radu

Le 36 candeline spente da Samir Handanovic due giorni fa, in casa Inter hanno fatto smuovere le acque per cercare il vice dello sloveno. Di nomi ne sono stati fatti diversi, tra cui quello di Juan Musso dell'Udinese.

Il club friulano per l'argentino richiede 25 milioni di euro. Troppi per un portiere che per i prossimi due anni avrà un ruolo semplicemente da comprimario. Ed è cosi dunque che torna in auge il nome di Ionut Andrei Radu, già di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito al Parma.

Il rumeno dunque, in attesa di diventare un giorno il nuovo n°1 nerazzurro, sarà il vice del capitano Handanovic. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.