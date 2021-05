Hakimi Psg, chiama Zidane. E la pazza idea di Leonardo

Achraf Hakimi e Theo Hernandez: il Psg vuole rifare le corsie laterali. I due esterni sono nel mirino del club francese. Leonardo vorrebbe fare questa 'pazzia' di mercato. Da chi potrebbe arrivare questa richiesta?

La panchina del Psg dovrebbe vedere il cambio. In uscita Pochettino (possibile ritorno al Tottenham), in entrata Zidane che non resterà al Real Madrid. E l'indiscrezione che ha raccolto la nostra redazione è legata all'ormai ex tecnico dei blancos.

Zidane vorrebbe a Parigi i due giocatori, per avere a destra il miglior interprete al mondo ad oggi, mentre a sinistra uno dei migliori. E Leonardo, possiamo dirlo, ci sta provando. Nella giornata di ieri, Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia dell'interesse del Psg per l'esterno nerazzurro. Qualche giorno fa, in Francia, la notizia dell'interesse per Hernandez, con tanto di offerta sui 40 milioni di euro.

In primis, vedremo se il Psg cambierà guida tecnica. Se sarà Zidane, attenzione a queste situazioni di mercato.