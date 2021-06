Hakimi-Psg, arrivano conferme dalla Francia: fissate le visite mediche

Ore decisive per la cessione di Achraf Hakimi al Psg. Il marocchino è ormai a un passo dall’addio all’Inter dopo una sola stagione del suo arrivo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’affare dovrebbe chiudersi sulla base di circa 70 milioni di euro, le parti sarebbero vicinissime all’intesa finale. Se dovesse essere concretizzarsi questa cifra, si tratterebbe della cessione più onerosa della storia dell'Inter.

Arrivano ulteriori conferme sull’imminente chiusura della trattativa anche dalla Francia e in particolare da Saber Desfarges, giornalista molto vicino alle vicende del Paris Saint-Germain.

Stando a quanto rivelato dal giornalista francese sul suo account Twitter, le due squadre starebbero risolvendo gli ultimi dettagli e il club transalpino avrebbe già fissato le visite mediche di Hakimi per la settimana prossima in modo da averlo regolarmente a disposizione per il giorno in cui la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della prossima stagione. L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare entro il 30 giugno.