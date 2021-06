Hakimi PSG, affare possibile solo se i parigini riusciranno a vendere

Che Achraf Hakimi sia momentaneamente l'unica chance materiale per l'Inter per poter far respirare le casse, questo lo si è capito ormai da qualche settimana. Il fuoriclasse marocchino, nonostante l'annata strepitosa in nerazzurro, può già lasciare Milano e accasarsi all'estero.

Su di lui persiste l'interesse del PSG di Nasser Al-Khelaifi ma dal canto suo il club di Via della Liberazione è stato chiaro: nonostante le criticità legate alla crisi COVID, il classe 1998 verrà liberato solo se arriveranno offerte pari o superiori ad almeno 80 milioni di euro.

Per riuscire a mettere sul piatto una cifra simile, la redazione di AS fa sapere che i francesi dovranno prima cedere. In partenza da Parigi, al momento ci sono Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Colin Dagba e Thilo Kehrer.