Hakimi-Psg, affare in dirittura d’arrivo? Arriva la decisione del Real Madrid

Ore decisive per l’annuncio della cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Sia l’Inter che il giocatore avrebbero raggiunto da tempo l’intesa definitiva con il club francese per prezzo del cartellino e ingaggio e poco fa sarebbe arrivato anche l’ok del Real Madrid.

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, i blancos avrebbero deciso di non far scattare la clausola del 'diritto di prelazione' per Achraf Hakimi. I blancos, infatti, avevano quarantotto ore di tempo per pareggiare l’offerta dei parigini e hanno deciso di non rilanciare.

Inter e Paris Saint-Germain, intanto, avrebbero già firmato le pratiche: l’esterno marocchino si trasferirà a Parigi a titolo definitivo per 71 milioni di euro (bonus inclusi). Si tratta della cessione più costosa della storia dell'Inter. Hakimi saluta i nerazzurri dopo una sola stagione ed entro le prossime ore sarà annunciato come nuovo giocatore del PSG.