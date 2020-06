Hakimi Inter, stipendio da top: il giocatore firmerà un quinquennale

L'Inter sta per chiudere il primo grande colpo in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra starebbe limando gli ultimi dettagli per Achraf Hakimi, esterno classe 1998 in forza al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. In questa stagione ha collezionato 8 presenze e 4 gol in Champions League, più altre 5 reti e 10 assist in Bundesliga. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza di diversi top club europei, tra cui quella del Manchester City.

Trattativa segreta iniziata già lo scorso marzo che si chiuderà per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore firmerà un contratto quinquennale con un ingaggio 5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. L’ufficialitá dell’operazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, prima bisognerà risolvere gli ultimi dettagli burocratici.