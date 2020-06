Hakimi Inter, il Real fissa il prezzo: occorrono 50 milioni di euro

La caccia all'esterno per l'Inter è già partita ma non si sa quando potrebbe finire. Di profili al vaglio del duo Beppe Marotta-Piero Ausilio ce ne sono vari, tra cui quelli di Hector Bellerin dell'Arsenal e Achraf Hakimi del Real Madrid.

Per quest'ultimo secondo la redazione di Sportmediaset le merengues avrebbero richiesto 50 milioni di euro. Una cifra piuttosto considerevole ma che, qualora venisse investita, andrebbe a colmare una lacuna che sulla fascia destra nerazzurra persiste ormai da svariate stagioni.

Trattare con un club ricco come il Real Madrid non è mai semplice, e di questo il club di Via della Liberazione ne è consapevole. In periodo post-COVID però anche le botteghe più care possono scendere a compromessi e trattare al ribasso...