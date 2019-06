Ha rifiutato l’Inter per la Scozia, per Conte è un pazzo

Angelo Alessio è uno dei collaboratori storici di Antonio Conte. E’ stato con lui da vice allenatore al Siena, alla Juventus, in Nazionale e al Chelsea. Al termine dell’esperienza inglese Alessio aveva preannunciato la sua volontà di iniziare la sua personale carriera da allenatore ma quando l’ex tecnico della Juve si è accasato all’Inter la prima telefonata è stata per lui.

Alessio racconta del suo rifiuto ai microfoni del The Scottish Sun . “Certo, Antonio mi ha offerto l’opportunità di seguirlo all’Inter e mi ha detto che ero pazzo a non andare.Nel periodo al fianco di Antonio ho imparato che se vuoi vincere e continuare a vincere, devi lavorare duro ogni giorno. Devi lavorare su ogni dettaglio per migliorare le prestazioni dei giocatori e della squadra. Certo, puoi avere buoni calciatori con abilità. Ma se vuoi migliorare devi lavorare sodo ogni giorno”. Lo storico vice di Conte è ora ai nastri di partenza della nuova avventura sulla panchina del Kilmarnock nella massima serie scozzese.