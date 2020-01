"Guardiola impazzito" dicono in Spagna, 94 milioni per un nerazzurro

Il titolo del sito spagnolo Don Balon riassume bene la notizia: “Pep Guardiola è impazzito, 100 milioni per un centrale!” Una news di mercato come tante altre, se non fosse che i soldi sarebbero pronti per portare Milan Skriniar al City, e anche subito. Secondo il sito iberico, Pep è ossessionato dal confronto con il Real Madrid, anche perché da quando ha lasciato il Barcellona non ha più vinto contro i Blancos. Guardiola punta a rinforzare al massimo la sua difesa, con un nuovo centrale che abbia tutte le caratteristiche del leader. Il nome è quello di Skriniar, definito “forse il miglior difensore della serie A”.

Il sito ricorda che lo slovacco è stato nel mirino del Manchester United la scorsa estate. Vista l’impossibilità di definire l’affare i Red Devils sono poi su Maguire, lasciando sul piatto del Leicester 70 milioni. Ora Guardiola è pronto a metterne 94 sul conto dell’Inter, pur di inseguire il sogno Champions, unico obbiettivo rimasto per la stagione in corso visto il dominio totale del Liverpool in Premier League. “Battere e passare il turno contro il Real Madrid è l'unica opzione che Guardiola ha per salvare una stagione che potrebbe essere la peggiore da quando allena.” Secondo Don Balon "Skriniar “è fondamentale a Milano per Conte” ma con quei 94 milioni l'Inter potrebbe proseguire la sua ricostruzione”, dopo l’arrivo di Eriksen. E comunque la cifra è tale da far tremare la società nerazzurra.