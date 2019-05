Griezmann via dall'Atletico: i Colchoneros mettono nel mirino Lautaro

Inizialmente vi era un semplice sospetto, ma qualche giorno fa è arrivata la conferma ufficiale: Antoine Griezmann dalla prossima stagione non sarà più un calciatore dell'Atletico Madrid.

Una notizia che ha inevitabilmente fatto scatenare gli addetti al mercato che però danno il vice-campione del mondo sempre più in orbita Barcellona. I blaugrana infatti, con ogni probabilità eserciteranno la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore versando nella casse dell'Atletico Madrid 120 milioni di euro.

Chiaramente la perdita del francese comporterà ai madrileni la necessità di rimpiazzarlo, ma come conferma Mundo Deportivo, il classe '91 non sarà sostituito da nomi altisonanti (si era parlato di Edinson Cavani). Per il post-Griezmann infatti, al momento i favoriti sono: Joao Felix del Benfica, Mikel Oyarzabal della Real Sociedad, Maxi Gomez del Celta Vigo e, appunto, Lautaro Martinez dell'Inter.