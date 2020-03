Griezmann Inter, Bucchioni spiega perché l'affare è possibile

Approdato al Barcellona dopo che i catalani hanno versato nelle casse dell'Atletico Madrid i 120 milioni di euro validi per esercitare la clausola rescissoria presente nel proprio contratto, Antoine Griezmann può già fare le valigie.

Il campione del mondo francese, già nel mirino dell'Inter ancor prima che il Barça sferrasse l'attacco decisivo, può seriamente diventare la chiave per strappare Lautaro Martinez ai nerazzurri.

Ad analizzare il possibile approdo dell'attaccante dei Colchoneros a Milano, ci ha pensato Enzo Bucchioni in un suo editoriale per Tuttomercatoweb. Secondo il noto giornalista infatti, Griezmann non avrebbe mai rifiutato un possibile approdo in Italia. Dunque, la prossima estate quello di un suo trasferimento a Milano può davvero diventare un tormentone.