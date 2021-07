Gravillon al Reims, ci siamo! Ecco quanto incasserà l'Inter

L'Inter è vicinissima ad un'altra cessione a titolo definitvo in questa sessione di calciomercato, ovvero a quella del difensore centrale francese classe 1998, cresciuto nel vivaio nerazzurro, Andrew Gravillon, in procinto di passare al Reims a titolo definitivo.

Ci sono anche le cifre dell'affare che, secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, dovrebbero avvicinarsi ai 4 milioni di euro, un bel bottino per fare ulteriormente cassa e sistemare il bilancio in vista della prossima stagione.

Il giocatore, dopo aver fatto molto bene con la maglia del Lorient la passata stagione, rimarrà dunque in Ligue 1 e si unirà presto ai nuovi compagni. Un ritorno solo momentaneo quello del francese in maglia nerazzurra. Una nuova avventura in Francia lo attende,