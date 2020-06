Grande rivoluzione a Londra, l'Inter osserva con interesse

Il Chelsea vuole tornare grande. Abramovich è pronto ad un mercato molto oneroso per portare a Londra grandi giocatori. Il club londinese ha già chiuso con l'Ajax l'arrivo del fantasista Ziyech e sta trattando con il Lipsia il passaggio di Werner ai Blues. Due colpi di mercato per un valore complessivo di quasi 100 milioni di euro.

E non è finita qui. Il Chelsea vuole l'esterno sinistro del Leicester Chilwell. Un'ottima stagione fino ad ora per il giovane calciatore inglese. Lampard vede in lui il rinforzo giusto per la fascia sinistra. Un possibile arrivo per l'uscita di due esterni: Emerson Palmieri e Marcos Alonso. I due giocatori potrebbero lasciare il Chelsea, con l'Inter che segue da vicino.

Il club nerazzurro dovrà operare sul mercato per portare nella rosa di Conte più qualità sugli esterni. Da Londra potrebbe arrivare un rinforzo, ma difficilmente potrebbe essere Marcos Alonso. Secondo il quotidiano inglese 'The Sun', il Newcastle è pronto ad investire una cifra importante per l'esterno spagnolo. Emerson Palmieri potrebbe tornare in Italia. Oltre all'Inter, c'è anche la Juventus sul laterale italiano. Nell'anno che porterà agli europei, sarà importante avere continuità e giocare nuovamente in Italia potrebbe essere la soluzione giusta per Emerson Palmieri.

Da ricordare che i nerazzurri seguono da vicino Sarr del Nizza. Difensore centrale capace di giocare anche sull'esterno sinistro. Vi abbiamo raccontato in esclusiva dell'accordo tra l'agente del calciatore e l'Inter. Situazione che, al momento, non vede ulteriori aggiornamenti.