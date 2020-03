Gotze Inter, a bloccare l'affare può essere il Coronavirus: i dettagli

Per la prossima estate è senza dubbio uno dei potenziali parametri zero che fanno più gola all'Inter. Mario Gotze però, centrocampista che con ogni probabilità non rinnoverà il contratto che lo lega attualmente al Borussia Dortmund fino al prossimo 30 giugno, per il suo approdo a Milano può dover lottare contro un nemico invisibile.

Il tutto conduce al COVID-19, virus che ormai da un mese mette in ginocchio l'Italia e che potrebbe rallentare, se non far bloccare del tutto, l'arrivo dell'ex campione del mondo a Milano.

Gotze in passato ha già avuto vari contatti con il club di Viale della Liberazione, ma con la pandemia che nel nostro paese non accenna a placarsi, convincere qualsiasi giocatore a trasferirsi in Lombardia può risultare complicato.