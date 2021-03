Gosens Inter, tra nuovi flirt e possibili partenze con Young in pole

Sarà senza dubbio una bella sfida quella che lunedì sera, in occasione di Inter-Atalanta, andrà in scena a San Siro tra Achraf Hakimi e Robin Gosens. L'esterno della Dea a marzo ha già eguagliato l'ottimo risultato della passata stagione siglando ben 9 reti.

Un fattore che inevitabilmente su di sé i riflettori dei top club italiani, tra cui Juventus ed Inter. I nerazzurri dal canto proprio tentarono di strapparlo ai bergamaschi già la scorsa estate, ma in quel ruolo il patron Antonio Percassi aveva già ceduto Timothy Castagne e la valutazione da almeno 30 milioni di euro cash non ha permesso la negoziazione.

Oggi la situazione è ancora invariata. Nonostante Ivan Perisic stia ripagando la fiducia posta in lui da Antonio Conte, la dirigenza di Via della Liberazione continua a monitorare il tedesco senza però dimenticare che per arrivarci servirebbe un bonifico da almeno 25-30 milioni di euro.

Nel frattempo a Milano è stata presa in considerazione anche la volontà di Ashley Young di far ritorno in Premier League, precisamente al Watford dove è cresciuto nelle giovanili per poi spostarsi successivamente all'Aston Villa e al Manchester United.