Gosens Inter, sarà addio? Novità sul suo futuro: cosa filtra dalla Germania

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 22/07/2023

Gosens Inter, arrivano novità. Il futuro del talentuoso calciatore Robin Gosens rimane incerto, con diverse opzioni che si stanno delineando per lui. Dopo una stagione all’Inter in cui ha trovato poco spazio in campo, il giocatore tedesco cerca una nuova squadra dove poter giocare con maggiore regolarità.

Recentemente, il Wolfsburg ha fatto un’offerta per Gosens, ma sembra che l’Inter l’abbia rifiutata. Secondo Sky DE, il club tedesco ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro, ma l’Inter vuole cedere il calciatore solamente per una cifra di 18 milioni di euro. La situazione è ancora in evoluzione, e il Wolfsburg potrebbe valutare di presentare un’ulteriore offerta nelle prossime ore.

Gosens Inter, nuove voci dalla Germania: le novità sul tedesco

Nel frattempo, giunge la notizia che l’Union Berlino si è ufficialmente ritirata dalla corsa per l’esterno tedesco, riducendo così le opzioni di Gosens. Al momento, per il giocatore, le vie percorribili sembrano essere solamente due: restare all’Inter e cercare di guadagnarsi maggior spazio in squadra, oppure accettare l’offerta del Wolfsburg e intraprendere una nuova avventura calcistica in Germania.

La decisione sarà cruciale per il futuro di Gosens, e il giocatore dovrà valutare attentamente quale opportunità possa essere la migliore per la sua carriera. Intanto, sia l’Inter che il Wolfsburg sono impegnati nella ricerca di una soluzione che soddisfi entrambe le parti coinvolte. Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e quale sarà la destinazione finale di Robin Gosens.