Gosens-Inter, riflessioni in corso del tedesco: l’esterno vuole prima valutare una cosa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/07/2023

Gosens-Inter, il tedesco sta facendo delle valutazioni sul suo futuro. In questi giorni si sta parlando di tantissime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, da parte dell’Inter. La società di viale della Liberazione, infatti, si sta muovendo per regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva per lottare ancora per obiettivi importanti.

Intanto, uno dei giocatore che potrebbe lasciare Milano è senza dubbio Robin Gosens. L’esterno tedesco, vorrebbe giocare con maggiore continuità, ma per Inzaghi il titolare sulla corsia sinistra rimane Federico Dimarco. Nei giorni scorsi si è tanto parlato della possibilità di una cessione in Bundesliga, con il Wolsfburg che sta spingendo parecchio e avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore.

Ma secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, prima di prendere una scelta definitiva, Gosens starebbe facendo delle valutazioni. Infatti, l’ex Atalanta, vorrebbe capire se lo spazio per lui in nerazzurro è veramente limitato come lo è stato fino a questo momento oppure no. Nel primo caso, ecco che ci potrebbe aversi un’accelerata sulla possibile cessione, con i nerazzurri che virerebbero su Carlos Augusto del Monza.

Ma sul brasiliano, non c’è solamente la società di viale della Liberazione. Infatti, sempre secondo l’emittente, anche la Juventus sarebbe fortemente interessata a lui, specie se in caso di cessioni di due terzini sinistri presenti nella rosa.