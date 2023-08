Gosens-Inter, posizione del tedesco più solida? L’idea della società sul giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/08/2023

Gosens-Inter, la posizione del tedesco è più solida? Sono giorni di mercato molto intensi in viale della Liberazione. la dirigenza nerazzurra sta pensando a come rinforzare la rosa di Simone Inzaghi andando a prelevare quei tasselli che mancano nell’organico – sono imminenti gli arrivi di Sommer e Samardzic -, ma occhio anche alle uscite di quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico.

Uno di questi è sicuramente Robin Gosens. Il giocatore tedesco era stato messo sul mercato dalla società nerazzurra. Di recente, dopo l’offerta dell’Union Berlino, era arrivata anche quella del Wolsfburg che si era spinto fino ad un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di certi obiettivi. Il giocatore, però, non si è detto convinto della destinazione, pur non disdegnando un ritorno in patria.

La Gazzetta dello Sport ha provato ad ipotizzare una posizione più solida di Gosens per quanto riguarda la sua permanenza a Milano. Di fatto lo è, ma solo momentaneamente. La società vorrebbe cedere il giocatore, per poi concentrarsi sull’esterno del Monza, Carlos Augusto. Marotta e Ausilio attenderanno fino alla fine del mercato per eventuali nuove offerte.

Vedremo se arriveranno e solo in tal caso il giocatore partirebbe. I nerazzurri sono in attesa e guardano con molta attenzione. Gosens è più vicino alla permanenza, ma le vie del mercato sono infinite e in viale della Liberazione non opporranno resistenza ad una sua eventuale partenza.