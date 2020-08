Gosens Inter, non solo Juventus. Sirene inglesi per l’esterno tedesco

L’Inter è alla ricerca di rinforzi sulle fasce per la prossima stagione. Dopo aver già piazzato il colpo Hakimi per la corsia destra, adesso bisognerà sistemare anche la corsia mancina. Tra i nomi sul taccuino di Beppe Marotta ci sarebbe anche quello di Robin Gosens dell’Atalanta. Il tedesco si è reso protagonista di una stagione straordinaria in cui è riuscito a realizzare ben 10 gol e 8 assist.

Il classe ‘94 sarebbe un profilo molto gradito ad Antonio Conte, che lo riterrebbe il rinforzo ideale per il suo 3-5-2. L’Atalanta sarebbe disposta a cederlo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, ma prima bisognerà battere la concorrenza. Sulle tracce dell’esterno ci sarebbe soprattutto la Juventus, ma attenzione anche a diversi club esteri.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona con Sky Sport, sul centrocampista della Dea ci sarebbero specialmente alcuni club di Premier League. Al momento, però, non sarebbero ancora arrivate offerte concrete.