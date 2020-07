Gosens Inter, nerazzurri in prima fila ma attenzione alla Juventus

L’Inter sonda il mercato alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra. Antonio Conte ha richiesto alla società un giocatore in grado di ricoprire l’intera corsia mancina adatto per il suo stile di gioco. I nerazzurri sanerebbero già in trattativa per Emerson Palmieri del Chelsea, ma starebbero seguendo con attenzione anche Robin Gosens dell’Atalanta.

Il tedesco si è reso protagonista di una stagione straordinaria, nella quale ha realizzato finora 10 gol e 8 assist. L’Atalanta potrebbe decidere di farlo partire per almeno 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Kicker, l'esterno sarebbe la prima scelta dei nerazzurri, che sarebbero al momento uno dei club favoriti al suo acquisto.

Per arrivare a Robin Gosens bisognerà battere la concorrenza di diverse squadre. Sulle tracce del tedesco ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus e di alcuni club di Bundesliga, tra cui Shake 04 ed Herta Berlino. I bianconeri, secondo il tabloid tedesco, sarebbero pronti ad accontentare subito la richiesta bergamasca e anticipare la concorrenza.