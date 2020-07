Gosens Inter, Emerson Palmieri ha un "concorrente" di lusso

Il lavoro degli scout nerazzurri per rinforzare le fasce è incessante. La corsia di destra è stata potenziata grazie all'investimento effettuato su Achraf Hakimi. Per quanto concerne la corsia sinistra, i nomi principalmente in lizza secondo la redazione di calciomercato.com sarebbe principalmente due.

Si tratta di Emerson Palmieri e Robin Gosens. Il primo, che ha avuto un'esperienza in Italia con la maglia della Roma, piace non poco al tecnico Antonio Conte. Discorso leggermente diverso invece per la freccia atalantina.

Gosens questa stagione ha già messo a segno 9 reti, un bottino piuttosto consistente per un esterno di centrocampo. Le sue prestazioni non sono state affatto ignorate dall'Inter, per questo motivo prima di fiondarsi definitivamente su Palmieri a Milano ci penseranno più e più volte.