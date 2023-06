Gosens-Inter, avventura ai titoli di coda: cosa manca per chiudere la cessione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/06/2023

Gosens-Inter, l’avventura del tedesco è arrivata ai titoli di coda. Uno dei giocatori maggiormente cercati sul mercato per quanto riguarda la società nerazzurra è sicuramente l’esterno tedesco, Robin Gosens. Dopo due annate in cui il ragazzo ha trovato poco spazio, divenendo un’alternativa prima a Perisic e poi a Dimarco, l’addio a Milano sembra essere sempre più probabile.

Su di lui, infatti, ci sono gli occhi della Bundesliga, soprattutto quelli dell’Union Berlino, squadra che, nella prossima stagione, giocherà in Champions League. Lo stesso Gosens sembra essere molto affascinato dalla possibilità di poter giocare in Bundesliga nella prossima stagione e, stando alle notizia dei vari media, sembra aver già trovato l’accordo con il club tedesco.

Ma, allora, cosa manca per chiudere l’affare? Secondo quanto riportato da Tuttosport, non si è ancora arrivati all’accordo tra i club. In viale della Liberazione, infatti, valutano Gosens non meno di 15 milioni di euro, cifra che l‘Union Berlino non è intenzionata a raggiungere.

Di sicuro, però, ci sono margini per poter arrivare ad una felice conclusione dell’affare, dal momento che la volontà del ragazzo sembra essere chiara e anche quella del club tedesco di puntare su di lui e affidargli la titolarità della propria corsia sinistra. Vedremo se le prossime settimane saranno utili per sbloccare questo affare.