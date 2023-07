Gosens-Inter, addio probabile: una tedesca continua il pressing per averlo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/07/2023

Gosens-Inter, l’esterno tedesco potrebbe davvero dire addio ai nerazzurri. In questa fase, il mercato della società di viale della Liberazione sembra essere nella sua fase più importante. Le cessioni di Onana al Manchester United e di Colidio al River Plate, consentono al club nerazzurro di poter avere il tesoretto necessario per poter completare la rosa di Simone Inzaghi con i tasselli che mancano e di cui ha bisogno.

Ma se il mercato in entrata potrebbe entrare nel vivo da qui a breve, non è finita per quello delle uscite. Infatti, Marotta e Ausilio, hanno ancora qualche esubero da dover piazzare per poter poi centrare i propri obiettivi. Tra questi, c’è anche l’esterno tedesco Robin Gosens.

Il giocatore, vorrebbe trovare maggiore spazio in campo, ma al momento Simone Inzaghi ha deciso di affidare le chiavi della corsia di sinistra a Federico Dimarco che sembra esserne diventato il padrone incontrastato. Ecco perchè le porte di Appiano potrebbero aprirsi per l’uscita dell’ex Atalanta e su di lui ci sarebbe il forte interesse di una squadra di Bundesliga.

Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Wolsburg, starebbe spingendo parecchio per averlo nella prossima stagione e le trattative con l’Inter starebbero continuando. Nulla da fare, invece, per quanto riguarda l’Union Berlino che non vuole assecondare le richieste economiche del club nerazzurro. Insomma, l’addio di Gosens sembra essere davvero possibile. Vedremo se questa trattativa si concretizzerà di qui alla fine del mercato.