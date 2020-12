Gomez Inter, Marotta prepara l'offerta da avanzare all'Atalanta

Lo strappo tra l'Atalanta e Alejandro Gomez diventa ogni giorno sempre più difficile da ricucire. Il Papu, complici le ultime frizioni avute col tecnico Gian Piero Gasperini, vede la propria permanenza a Bergamo sempre più lontano.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, l'unica squadra a muoversi concretamente per l'argentino ad oggi è stata l'Inter. Sempre dal tg in onda alle 13:00 su Italia 1, si apprende la proposta che l'AD nerazzurro Beppe Marotta vorrebbe avanzare all'Atalanta.

Il tutto, mettendo sul piatto il cartellino di Matias Vecino. Questa offerta al momento non sembra soddisfare la Dea per due motivi: il primo è legato a questioni tecnico-tattiche, l'altro alle condizioni fisiche dell'uruguayano che ultimamente è rimasto fermo ai box per oltre due mesi.