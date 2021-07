Godin: "Nandez ha un'offerta. Il Cagliari in questa situazione deve cedere"

Intervenuto nella trasmissione '2 de punta' nella piattaforma Otra Cabeza, l'ex difensore di Inter e Atletico Madrid, Diego Godin ha parlato di un suo connazionale come Nahitan Nandez per cui, in queste settimane, ci sono delle voci che lo vorrebbero vicino a vestire proprio la maglia nerazzurra.

Ecco le sue parole: "A Nahitan sta succedendo lo stesso che a me, è arrivata un’offerta e la stanno valutando. Il Cagliari non vorrebbe vendere nessuno, ma sfortunatamente con tutta la situazione economica, gli stadi, l’assenza di abbonamenti, le società piccole devono cedere".

Godin rivela, dunque, il forte interessamento da parte dell'Inter e la posizione del Cagliari sul mercato. Ecco che, allora, la trattativa per portare Nandez in nerazzurro potrebbe davvero decollare a breve.