Godin Manchester United, i Red Devils fanno sul serio: le ultime

Dopo una sola stagione condita da 16 presenze con la maglia nerazzurra, Diego Godìn si appresta a lasciare il capoluogo lombardo. In nerazzurro l'uruguayano cercava una nuova avventura dopo le 11 stagioni passate con la maglia dell'Atletico Madrid.

Una decisione che non ha portato nulla di buono alla carriera del Faraon che adesso vede il suo futuro probabilmente in Inghilterra, più precisamente al Manchester United.

Secondo la redazione di AS infatti, i Red Devils sarebbero pronti a far leva sul malcontento del difensore per convincerlo a sposare il primo progetto inglese della sua carriera. I tempi ovviamente sono ancora prematuri, ma pensare che Godìn decida di rimanere un altro anno in Serie A ad oggi appare piuttosto complicato.