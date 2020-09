Godin Inter, parla il ds del Cagliari: "Vuole venire da noi, trattiamo"

Negli scorsi giorni ha cominciato a circolare la voce di una clamorosa trattativa tra il Cagliari e Diego Godin, con il benestare dell'Inter. Non è giunta nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, fino a ieri quando il ds dei sardi Pierluigi Carta ha confermato l'interesse verso il capitano dell'Uruguay.

Durante la presentazione di uno dei nuovi acquisti, Razvan Marin, Carta annuncia la volontà di Godin :"C'è stato un approccio con il club e il giocatore, c'è il gradimento di Godin che vorrebbe giocare qui", ma allo stesso tempo spiega le problematiche relative alla trattativa: "Godin è un campione che non ha bisogno di presentazioni, quindi è un profilo che non interessa solo a noi ma che può interessare a tante squadre. Ma chiaramente, la trattativa non è facile: siamo in una fase embrionale, se ci fossero le condizioni sarebbe una grande opportunità per noi per quello che può rappresentare in termini di leadership ed esperienza".

Su Godin c'è sempre anche il Rennes che, come riporta Telefoot, non si è ancora arreso nonostante la fase avanzata della trattativa con il Cagliari e la preferenza per i sardi di Godin. Il club della Bretagna, terzo nell'ultima Ligue 1 e quindi partecipante alla prossima Champions League, vuole fare affidamento proprio alla partecipazione dei rossoneri alla prossima edizione della competizione per club più importante d'Europa. Si aspettano sviluppi nei prossimi giorni.