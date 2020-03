Godìn Inter, non solo United e Tottenham: spunta un altro club

Si è aggiunta un'altra concorrente alla corsa per arrivare all'ingaggio di Diego Godìn. Il difensore uruguayano, trasferitosi all'Inter la scorsa estate a parametro zero, può già fare le valigie per trasferirsi all'estero.

Le prime a richiedere informazioni sullo status del Faraon sono state le inglesi del Manchester United e del Tottenham. Quest'ultimo club con ogni probabilità perderà a zero Jan Vertonghen, dunque il possibile trasferimento a Londra di Godìn agli Spurs fa inevitabilmente gola.

Nelle ultime ore però, stando a quanto riportato dalla redazione di Mundo Deportivo, si sarebbe fatto avanti anche il Valencia. A frenare il difensore al momento c'è solo un fattore: i trascorsi da capitano dell'Atletico Madrid.