Godin Inter, il Rennes insiste per il difensore: ostacolo ingaggio

Il Rennes fa sul serio per Diego Godin. Il difensore ha trovato pochissimo spazio in questa prima stagione all’Inter, riuscendo a giocare con continuità solo nell’ultimo periodo del campionato. Nonostante questo, il club meneghino starebbe valutando la sue cessione. I transalpini, che parteciperanno alla prossima Champions League, sarebbero a caccia di rinforzi di qualità e di esperienza per la prossima stagione.

Il nome in cima alla lista sarebbe proprio quello del difensore interista. L’uruguaiano è in scadenza di contratto nel 2022 e vorrebbe giocare con continuità. L’Inter potrebbe anche decidere di liberarlo a parametro zero e rescindergli il contratto in modo da risparmiare sul suo pesante ingaggio, ma servirebbe comunque garantirgli una corposa buonuscita.

Come riporta oggi 'L'Equipe', il Rennes nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti per l'acquisto dell’esperto difensore centrale, ma la trattativa non è semplice anche a causa dell’ingaggio da 5 milioni di euro a stagione che il giocatore percepisce attualmente in nerazzurro.