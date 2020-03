Godin Inter, dalla Spagna confermano: in estate può andar via

Ingaggiato la scorsa estate dal club di Viale della Liberazione a parametro zero, Diego Godìn può già lasciare il capoluogo lombardo. In nerazzurro il difensore uruguayano ha disputato solo 16 partite.

Il tutto a vantaggio di Alessandro Bastoni che pian piano lo ha scalzato via. Che l'ex atalantino avrebbe avuto molte chances era stato anticipato da Conte ancor prima dell'inizio dello scorso campionato, ma nessuno pensava che un classe '99 potesse spedire in panchina un difensore esperto come Godìn.

E' così dunque che per "El Faraon" si fa largo l'ipotesi cessione, con un ritorno nella Madrid colchonera che ora non è più una suggestione. A riferirlo è la redazione di AS.