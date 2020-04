Godin Inter, addio in estate per due motivi: i dettagli da Fabrizio Romano

Sembra ormai destinato a lasciare Milano dopo appena una stagione Diego Godìn. L'esperto difensore, ingaggiato a parametro zero dall'Inter dopo le undici stagioni con la maglia dell'Atletico Madrid, con ogni probabilità farà le valigie.

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano su calciomercato.com, il club di Viale della Liberazione vorrebbe lasciar partire El Faraon principalmente per due motivi. Il primo è che le caratteristiche di Godìn (come visto questa stagione) non si sposano alla perfezione con la difesa a tre adottata da Mister Antonio Conte.

Il secondo invece, condurrebbe all'ingaggio percepito dal giocatore. L'ex Colchoneros ha un contratto con l'Inter fino al 2022 dove percepisce 5 milioni di euro a stagione più ricchi bonus. Cedendolo infatti, oltre a racimolare qualche milione dal cartellino, i nerazzurri andrebbero a risparmiare circa 20 milioni di euro lordi.