Godìn Fenerbahce, il club turco nega ogni contatto

Arrivato a Milano un anno fa a parametro zero dopo aver vestito per oltre 10 anni la casacca dell'Atletico Madrid, Diego Godìn adesso sembra essersi preso l'Inter. I primi mesi l'uruguayano, viste le difficoltà nell'adattarsi nella difesa a tre, era stato scalzato dal giovane Alessandro Bastoni.

Ora però la situazione è cambiata. Godìn ha preso confidenza con il sistema di gioco adottato da Antonio Conte e questo è stato notato soprattutto dal Fenerbahce. Secondo la redazione di AS il club turco starebbe parlando con l'agente del Faraon, ma il Fenerbahce ha subito smentito la notizia.

Se sia una strategia di mercato per trattare a fari spenti o la verità è difficile dirlo adesso. Quel che è certo, è che il DS dei turchi è Emre Belozoglu, ex centrocampista dell'Inter ed ex compagno di squadra di Godìn ai tempi dell'esperienza all'Atletico Madrid. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.