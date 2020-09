Godin Cagliari, Passetti: "Trattativa che esiste, inutile negarlo"

E' stata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell'Inter la notizia che vede Diego Godìn sempre più in orbita Cagliari. El Faraon è stato uno dei migliori interpreti della parte finale della stagione.

Dunque, la sua possibile partenza a costo zero, ha generato un inevitabile clamore. A commentare la vicenda, ci ha pensato anche il Direttore Generale del club cagliaritano, Mario Passetti.

Ai microfoni di Sky Sport infatti, il dirigente rossoblù ha confermato la trattativa con Godìn ma al contempo ha fatto sapere che le negoziazioni sono tutt'altro che semplici. Per quanto concerne il giocatore, l'interesse a trasferirsi in Sardegna c'è tutto.