Godìn Cagliari, la trattativa che può sbloccare Vidal all'Inter

Dopo il finale di stagione positivo con la maglia dell'Inter, Diego Godìn è pronto a salutare Milano dopo appena un anno dal suo arrivo. El Faraon infatti, sarebbe sempre più vicino all'approdo al Cagliari.

Secondo Fabrizio Romano, non appena saranno limitati gli ultimi dettagli, il club nerazzurro sfrutterà l'uscita di Godìn per concludere definitivamente il passaggio di Arturo Vidal.

Quest'ultimo col Barcellona ha già raggiunto l'accordo per la buonuscita. Pertanto, non appena gli verrà dato l'ok, volerà in direzione Milano dove andrà a firmare un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione con opzione per il terzo anno. Due trattative già apparecchiate per la quale manca davvero poco alla conclusione.

