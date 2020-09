Godin Cagliari, il difensore a Villa Stuart per le visite mediche

L’esperienza di Diego Godin con la maglia interista è giunta al capolinea. Il difensore, acquistato lo scorso anno a parametro zero, diventerà entro le prossime ore ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Nelle scorse ore ha trovato l’accordo definitivo con l’Inter per la buonuscita e la rescissione del contratto.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’uruguaiano è da poco entrato a Villa Stuart a Roma per lo svolgimento le visite mediche di rito per conto del Cagliari. Il classe '86 è stato accolto dai rappresentanti del club rossoblu e nelle prossime ore è atteso nel capoluogo sardo per firmare il contratto che lo legherà per i prossimi tre anni al Cagliari.

Una volta terminati i test medici tornerà nuovamente a Milano per raccogliere gli ultimi effetti personali e partire per Cagliari. L’addio anticipato di Diego Godin permetterà ai nerazzurri di risparmiare sul suo pesante ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione.