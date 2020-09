Giulini: "Nainggolan? Disposti a pagare l'ingaggio ma non il cartellino"

Intervenuto durante la presentazione di Diego Godin, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha risposto alle domande degli addetti ai lavori su un possibile ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Di seguito le sue parole:

"Ho rispetto dei tesserati altrui, quindi meno si parla di Nainggolan e meglio è. Su Radja l'Inter è stata chiara: ci è stato chiesto di comprare il suo cartellino ma è fuori discussione. Il Cagliari è disposto a pagare l'ingaggio e il giocatore è disposto a spalmare lo stesso su un contratto di tre anni. In alternativa ci è stata proposta la cessione di alcuni giovani per azzerare il costo del cartellino di Nainggolan, ma non abbiamo ancora capito se da parte dell'Inter c'è davvero la disponibilità e quali sono i nomi."

Dalle parole di Giulini si evince come al momento la situazione legata al centrocampista belga sia in una fase di stallo. Le parti dovranno venirsi incontro per arrivare ad un esito positivo dell'operazione.